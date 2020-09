Os pagamentos poderão ser efetuados à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Os interessados em participar da licitação deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta, fechados e indevassáveis e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração, na Divisão de Licitações, no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, nº 3227, bairro Patrimônio Velho. Os envelopes devem ser protocolados até o dia 28 de setembro de 2020, às 13h30, data e horário em que se dará o encerramento do recebimento para participação desta licitação.

Caução

Para participação, os interessados deverão efetuar depósito em dinheiro da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s). A garantia deverá ser efetuada até às 13h30 do dia 28 de setembro de 2020.

Logo em seguida, às 14h, será realizada a abertura dos envelopes, contendo documentação e proposta, pela Comissão Permanente de Licitações, na Sala de Licitações, Paço Municipal.

Terrenos

De 15 áreas, oito terrenos estão localizados na Avenida Horácio dos Santos, próximos ao Terminal Rodoviário, e certamente deverão ser valorizados com a obra, já em execução, de interligação daquela Avenida com a Avenida Mário Pozzobon; além de cinco no 6º Distrito Industrial Valdevir Davanço; um na Travessa João Baptista Pereira, no Loteamento Vila América; e outro na Rua Nelciades Oliveira nº 2567, Loteamento Parque Guarani.

Os editais das licitações contendo todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), no Link Licitação.