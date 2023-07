TARRAF recebe moradores do Viva Parque em Votuporanga

A TARRAF recebeu neste fim de semana cerca de 150 clientes para apresentar a obra do Viva Parque, o terceiro empreendimento da incorporadora rio-pretense em Votuporanga.

O chamado “tour pela obra”, uma inovação que a marca começou a levar para as cidades onde está posicionada, é um momento onde os futuros moradores conseguem observar in loco detalhes da construção, além de tirarem dúvidas ou apresentarem as últimas documentações necessárias antes da entrega das chaves. Em Votuporanga, por exemplo, os moradores tiveram o apoio de profissionais das áreas financeira e de financiamento imobiliário.



Com valor geral de vendas (VGV) de R$ 40 milhões, o Viva Parque está localizado em uma área privilegiada da cidade, próxima à Cidade Universitária da Unifev e com fácil acesso para a rodovia Euclides da Cunha.

O empreendimento conta com 17 pavimentos divididos em duas torres. Serão 272 unidades com até 58,15 m² de área privativa. As obras estão 60% finalizadas e a previsão de entrega é para abril de 2024.

Além do residencial Viva Parque a TARRAF está presente em Votuporanga com mais dois empreendimentos, o Manhattan City Home (com duas torres, a primeira já entregue e a segunda em fase final de construção) e o Tarraf Viva, já entregue.