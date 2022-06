Quadros de Corpus Christi são destruídos por motoristas em Potirendaba

A preparação para a festa de Corpus Christi espera reunir cerca de 300 voluntários na noite desta quarta-feira (15/06/2022), em Potirendaba (SP). Na noite desta última terça-feira (14/06), motoristas que passavam pelo Centro da cidade não respeitaram a sinalização e acabaram destruindo os quadros confeccionados pela Prefeitura.

Na manhã de hoje, funcionários voltaram ao local para consertarem os quadros que serão enfeitados com material ecológico. Pelo menos quatro, dos oito quadros foram danificados por motoristas que passaram por cima do trabalho.

Iniciada no ano de 1965, a tradicional festa de Corpus Christi de Potirendaba completa este ano 57 anos. Por conta da pandemia de COVID-19, nos últimos dois anos a celebração contou apenas com a missa e uma procissão com veículos, sem a confecção dos enfeites de rua.

Segundo a coordenadora da festa na cidade, Silvana Riva, este ano a festa terá um brilho mais que especial. “Mais especial ainda porque, felizmente, sobrevivemos a esta pandemia e temos motivos para comemorar. Pedimos muito a colaboração de todos os fiéis, para que venham nos ajudar, tragam seus baldinhos e juntos faremos uma festa ainda mais linda”, diz.

A Igreja espera reunir cerca de 300 voluntários na noite de hoje, que vão preparar os 800 metros de tapete com serragem, vidro moído e raspa de pneu. As 8 toneladas deste material já foram preparadas por funcionários da Prefeitura de Potirendaba e hoje à noite passarão a colorir e enfeitar as ruas do Centro da cidade.

Nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, Potirendaba espera receber cerca de 5 mil pessoas que visitam os tapetes decorados. De acordo com a Paróquia Senhor Bom Jesus, a primeira missa será celebrada às 10h e outra às 17h, onde em seguida sairá uma procissão com o Santíssimo Sacramento pelos tapetes.

