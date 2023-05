Também há casos, conforme o médico, em que as vítimas de ataques levam várias picadas. Nessa situação, a soma do veneno da picada leva a quadros graves, que podem evoluir para infarto, AVC, destruição de hemácias, lesão muscular, insuficiente renal e respiratória. “Temos de 30 a 40 mortes causadas por picadas de abelha no Brasil. As medicações utilizadas, se forem poucas picadas, são antialérgico ou corticoides, em casos que levam apenas a coceira ou a lesão. Em caso de múltiplas picadas, é recomendado que a vítima procure o médico. Esse paciente vai ficar internado e receber hidratação”, orienta.