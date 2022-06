Rapaz morre ao pular de trampolim de 10 m em piscina de clube

Um rapaz de 24 anos morreu ao pular de um trampolim de 10 metros de altura em uma piscina de um clube em Goiânia (GO), na tarde de sexta-feira (24). Ele e um amigo teriam aceitado um desafio e entraram na área restrita para competições de saltos ornamentais do clube Ferreira Pacheco.

Segundo frequentadores do clube Sesi (Serviço Social da Indústria) Ferreira Pacheco os amigos aparentavam estar alcoolizados. Os dois estavam no centro de lazer e chegaram a ser advertidos por um segurança. Mais tarde, eles pularam uma grade que isola a piscina de treinamentos e subiram no trampolim.

Um dos rapazes pulou de uma altura de 10 metros. Ele foi retirado da piscina e o salva-vidas tentou reanimá-lo, com a ajuda de bombeiros, mas não resistiu e morreu no local.

A assessoria de imprensa do Sesi Ferreira Pacheco foi procurada pela reportagem e até a publicação da matéria não havia se manifestado.