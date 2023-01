JOVEM DESAPARECE COM FILHA DE DOIS MESES A CAMINHO DA IGREJA NO INTERIOR DE SP

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma jovem, de 24 anos, e a filha dela, de apenas 2 meses, desapareceram após saírem de casa para ir à igreja em Itapetininga, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, Mariana Ferreira dos Santos foi vista pela última vez na segunda-feira (02), quando pegou o carro da família para buscar o pai dela em um culto. A mãe da jovem informou que ela deixou o pai no culto, voltou para casa, tomou um banho e arrumou a bolsa do bebê. Minutos depois ela teria saído para buscar o pai dela. “O meu esposo ficou esperando, mas a Mariana não apareceu”, relatou a mãe.

Sem noticiais da jovem e da bebê, a família registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira (03). Desde então, a Polícia Civil faz buscas por Mariana e a filha.

A mãe da jovem ainda conta que recentemente a filha passou por uma separação e que teme pela segurança dela e da neta.

“Quando mais nova, ela ficou um tempo sem dar notícias e se envolveu com drogas. Mas agora é diferente. Ela levou minha neta e deixou o outro filho, de dois anos, em casa. Fico preocupada. Tenho medo que alguém tenha feito maldade com as duas”, conta a mãe.

*Informações/Rápido no Ar