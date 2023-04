Pedágio de Catiguá tem novas tarifas para carros e motos a partir de segunda; veja valores

Pedágio instalado em Catiguá é um dos que passarão a cobrar tarifa de motociclistas a partir de 1º de maio

A partir de segunda-feira, 1º de maio, motoristas da região que utilizam o pedágio de Catiguá, na rodovia Washington Luís, pagarão uma tarifa mais barata.

O valor cobrado para veículos de passeio, que era de R$ 19,50 passará para R$ 17,20 — redução de R$ 2,30. Motociclistas, no entanto, terão que colocar a mão no bolso. Antes isentos de pagamento, agora serão cobrados em R$ 8,60.

A nova política de preços, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), estava prevista no contrato de concessão com o Governo do Estado.

A concessionária EcoNoroeste assume a operação da malha em substituição à AB Triângulo do Sol e reduzirá as tarifas das sete praças de pedágio do trecho de 442 quilômetros, sendo elas: Araraquara, Agulha, Catiguá, Dobrada, Taiuva, Jaboticabal e Itápolis.

Novos valores de pedágio com desconto:

Catiguá: de R$ 19,50 para R$ 17,20

Agulha: de R$ 13,80 para R$ 12,00

Araraquara: de R$ 20,70 para R$ 19,90

Itápolis: de R$ 9,40 para R$ 8,50

Jaboticabal: de R$ 16,80 para R$ 15,30

Dobrada: de R$ 10,70 para R$ 9,80

Taiuva: de R$ 9,80 para R$ 8,90

Valor do pedágio para motocicletas:

Catiguá: R$ 8,60

Agulha: R$ 6,00

Araraquara: R$ 9,90

Itápolis: R$ 4,20

Jaboticabal: R$ 7,60

Dobrada: R$ 4,90

Taiuva: R$ 4,50

Joseane Teixeira

joseane.teixeira@diariodaregiao.com.br