Bolsonaro já havia tratado uma erisipela em novembro de 2022, logo após as eleições. Em 16 de novembro, em entrevista concedida ao jornal “O Globo”, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) citou a doença ao justificar a ausência do então presidente em uma cerimônia para receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros.