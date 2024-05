Exposição para a comunidade acadêmica, com experimentos de Física, Química e Biologia, aconteceu na entrada do Câmpus Centro

Os alunos do curso de Pedagogia da Unifev realizaram na noite de segunda-feira (13/5) uma Feira de Ciências, com experimentos de Física, Química e Biologia. A exposição aconteceu na entrada do Câmpus Centro e apresentou os projetos desenvolvidos pelos estudantes dos 5º e 7º períodos, dentro da disciplina Metodologia do Ensino de Ciências.

Cada bancada se tornou um laboratório interativo, onde os participantes puderam não apenas observar, mas também interagir com as experiências, despertando a curiosidade e o interesse pela ciência entre os visitantes. O reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, esteve presente e acompanhou as apresentações dos trabalhos.

Sob a orientação do docente Prof. Me. Bruno Benhocci Santana, a feira teve como objetivo aplicar os conceitos da metodologia ativa, conectando a teoria da sala de aula à realidade prática docente. Para o professor, essa vivência é crucial para a formação dos futuros pedagogos. “Eles estarão prontos para replicar esse conhecimento em suas próprias salas de aula”, salientou.

A iniciativa foi aprovada pela coordenadora adjunta do curso de Pedagogia, Profa. Esp. Lúcia Helena Menoia da Silva. “Essa atividade oferece diversos benefícios, principalmente o contato com alunos de outras turmas e a oportunidade de colocar em prática o que estão aprendendo em sala de aula. O conhecimento transmitido de forma lúdica torna a compreensão mais fácil e a aprendizagem mais significativa. É provável que, no futuro, eles apliquem essas atividades em suas próprias práticas docentes”, finalizou.