Veículo vai parar em barranco após capotamento em estrada

Um carro foi encontrado caído em um barranco no último sábado, (15/10/2022), no bairro rural Córrego Fundo, em Potirendaba (SP).

Segundo informações apuradas pela reportagem, o veículo, um Gol, com placas de São José do Rio Preto (SP), seguia por uma estrada de terra, que dá acesso à vicinal Luiz Carlos Brandolezzi, quando o motorista teria perdido o controle da direção, atingido uma cerca e caído dentro de uma veleta. Guardas Municipais foram acionados, mas quando chegaram no local não havia ninguém dentro do automóvel.

O caso não foi registrado na polícia, não sendo possível saber se houve vítimas. De acordo com a GCM, o veículo já foi retirado do local.