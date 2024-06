Briga em lanchonete termina com dois feridos a tiros

Uma briga entre clientes em uma lanchonete de Turiúba (SP) na noite de quarta-feira (19) resultou em dois homens feridos a tiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos envolvidos na discussão sacou uma arma de sua caminhonete e atirou contra outro cliente. A bala atingiu o abdômen da vítima e o braço esquerdo de um homem que tentava conter a briga.

Os feridos foram socorridos e levados ao pronto-socorro de Buritama (SP). A vítima do tiro no abdômen, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba (SP). O estado de saúde dos dois homens não foi divulgado.

O suspeito dos disparos fugiu do local após o crime e ainda não foi localizado. A perícia foi acionada e a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

Violência preocupa moradores

O caso gerou apreensão entre os moradores de Turiúba, que pedem mais segurança nas ruas. A Polícia Civil investiga o crime e busca identificar o suspeito.