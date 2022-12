Policiais da Força Tática prendem rapaz com pistola e munições em Votuporanga

Durante patrulhamento ostensivo pelas ruas da cidade, a equipe de Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu neste final de semana, um rapaz por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante patrulhamento de Força Tática pela cidade combatendo os crimes como homicídios, roubos e o tráfico de drogas, após o COPOM irradiar disparos de arma de fogo pela Zona Sul de Votuporanga, a equipe FT ter realizado diligências quando pela Rua Joaquim Franco Garcia, nas imediações do bairro Matarazzo, próximo a um bar ter avistado um indivíduo, conhecido nos meios policiais como “Baiano”, que ao avistar a aproximação da equipe Tática, tentou fugir segurando algo na linha da cintura.

Em seguida, o indivíduo foi acompanhado, quando arremessou o objeto sobre o telhado aos fundos de um bar, sendo de imediato contido e abordado.

Na revista pessoal, foi localizado um carregador de arma de fogo, tipo Pistola, calibre 9mm, municiado com 12 munições intactas, grande quantidade em dinheiro e dois aparelhos celulares. Sobre o telhado, local do arremesso, foi encontrada uma arma de fogo, tipo Pistola, marca Taurus, calibre 9mm, municiada com 12 munições intactas.

De posse da numeração da arma, os policiais constataram através de pesquisa que a pistola foi furtada no último mês de junho no município de Apiaí SP, bem como os carregadores e munições.

Em razão do crime, foi proferida voz de prisão por Porte ilegal de Arma de Fogo/Receptação, sendo conduzido juntamente com as apreensões até a Central de Flagrantes, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos ratificando a prisão em Flagrante, permanecendo o indivíduo recolhido na Carceragem a Disposição da Justiça.

