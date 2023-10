Homem é preso tentando furtar pertences da ex

No início da tarde de ontem (05) policiais militares da 1ª Cia do Décimo Sexto Batalhão do Interior – Fernandópolis prenderam indivíduo por descumprimento de medida protetiva e tentativa de furto.

Ocorrência despachada via COPOM, sendo que ao chegar no local, Avenida Perimetral Aldo Livoratti, a equipe policial fez contato com a vítima, a qual informou que seu ex-amásio estava dentro da casa retirando alguns pertences como televisão, panelas e micro-ondas. Que já tinha uma medida protetiva devido agressão e ameaça em data anterior.

Com apoio das demais viaturas o autor foi retirado de dentro da casa, abordado e realizada busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito. Autor detido, sendo lido seus direitos constitucionais.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o autor foi indiciado pelo cumprimento de medida protetiva e furto tentado, permanecendo preso à disposição da Justiça.