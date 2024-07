Caminhão carregado com farinha de trigo tomba em rodovia

Um caminhão semirreboque carregado com sacas de farinha de trigo tombou na noite da última quarta-feira (17/7), no quilômetro 501 da rodovia Assis Chateaubriand, em Estrela do Norte (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o conjunto com placas de Feira de Santana (BA) seguia de Sandovalina a Pirapozinho (SP), quando no trevo de retorno, o motorista perdeu o controle da direção e tombou a carreta na única faixa no sentido norte (Estrela do Norte/ Tanabi). Quase toda a carga foi derramada na pista.

O homem passa bem.

O trânsito local, com fluxo de veículo baixo, fluiu normalmente pelo acostamento. O Departamento de Estradas e Rodagens administrou a sinalização na pista. A carga será removida.