Polícia Ambiental multa 17 locais com peixes irregularidades na região de Votuporanga

Anteontem (8), no segundo dia de Operação Piracema 2022/2023, policiais ambientais da 2ª Companhia com Pelotões e Bases Operacionais destacadas nos municípios de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga, continuaram a fiscalização com vistas ao estoque de pescado tendo em vista o Período de Piracema de 01 de novembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022.

Em dois dias de operação, 07 e 08 de novembro de 2022, foram fiscalizados 52 estabelecimentos que possuíam estoque de peixes nativos, os quais devem realizar a declaração de seu estoque conforme prevê a Instrução Normativa nº 25/2009, porém durante as ações desenvolvidas foram constatadas irregularidades que culminaram na elaboração de 17 Autos de Infração Ambiental, totalizando o valor da multa simples em R$ 21.400,00 e apreendidos 131 quilos de pescado.

Os peixes apreendidos foram todos doados à Instituições beneficentes nos próprios municípios em que foram constatadas as irregularidades.

Até fevereiro do ano que vem as equipes continuam em campo para combater a pesca predatória e outros tipos de crimes ambientais em todo o estado.