Colisão entre caminhão e veiculo deixa 3 feridos na região de Iturama

Três pessoas que estavam em um veículo ficaram feridas após serem atingidas por uma caminhão pipa da Prefeitura de Limeira d´Oeste, no trevo de acesso a Usina Coruripe na região de Iturama/MG. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 29.

De acordo com a mídia local, o veiculo seguia da Campo Grande/MS para Uberlândia e acabou sendo atingido pelo caminhão que havia sido furtado por um ex-funcionário demitido.

Com o impacto, três das quatro pessoas que estavam no veículo foram socorridos por unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e ambulância da Prefeitura de Iturama, sendo levados a unidades de Saúde em Iturama.

O motorista do caminhão recusou atendimento médico, mas acabou preso em flagrante por policiais rodoviários pelo furto do veiculo e aparentemente ter consumido alguma substância.