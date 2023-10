POLICIAIS MILITARES DE BIRIGUI PRENDEM AUTOR DE FURTO EM RESIDÊNCIA

Nesta quinta-feira (05) pela Vila Roberto em Birigui/SP, US RP realizou abordagem a um indivíduo em atitudes suspeitas com características semelhantes de autor de furto em residência ocorrido momentos antes e com ele foi localizado vários objetos que foram levados do local.

A vítima reconheceu o autor e objetos localizados. Conduzido ao DP, o autor permaneceu preso.

