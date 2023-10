POLÍCIA MILITAR DETEM USUÁRIO E PRENDE TRAFICANTE EM GENERAL SALGADO

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

No início da tarde de ontem (06), policiais militares do município de General Salgado, em patrulhamento, abordaram um rapaz com um papelote de crack.

Indagado, indicou onde é de quem havia adquirido a droga. Na residência do denunciado foram encontradas mais 4 pedras de crack e uma faca com resquícios da droga. A ocorrência foi apresentada na Distrital de Polícia Judiciária e o acusado permaneceu preso, enquanto o usuário foi ouvido e liberado.

www.votunews.com.br