Homem ataca namorado com faca no Vila Nova

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem tentou matar o próprio namorado de 20 anos na Rua Francisco Arnaldo da Silva, localizada na Vila Casa de Fundo, em Fernandópolis. O autor desferiu duas facadas, atingindo o pescoço e o abdômen da vítima. O fato foi registrado na noite desta quarta-feira, 14 de agosto.

Após o ataque, o agressor fugiu do local, deixando a vítima gravemente ferida. O jovem, mesmo ferido, conseguiu gritar por socorro, chamando a atenção dos vizinhos, que prontamente acionaram a Polícia Militar. A vítima foi rapidamente socorrida e encaminhada para a UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos. Felizmente, as informações iniciais indicam que ele não corre risco de morte.

De acordo com relatos dos moradores à polícia, esse não foi o primeiro episódio de violência. Dias antes, o mesmo agressor teria desferido uma facada na mão da vítima, o que já havia gerado preocupação na comunidade local.

A polícia segue em busca do autor do crime, que permanece foragido até o momento. O caso está sendo investigado para apurar os motivos e as circunstâncias que levaram ao ataque.