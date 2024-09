Homem é flagrado maltratando cachorro até a morte

Um homem foi flagrado cometendo um ato de crueldade contra um cachorro em uma propriedade rural de Nova Castilho. Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o homem amarrando o animal pelo pescoço e puxando-o com brutalidade. Ele também usa uma varinha para dar golpes na cabeça do animal, que não resistiu aos maus-tratos e acabou morrendo.



A denúncia foi feita pelo próprio irmão do suspeito, que entregou o vídeo às autoridades. A Polícia Civil já está ciente do caso e deve abrir uma investigação para apurar os fatos.

Apesar da gravidade do ocorrido, o homem que praticou o ato de violência contra o animal permanece em liberdade. Segundo a polícia, ele é morador de General Salgado.

Por: SBT Interior