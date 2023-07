PM apreende dois adolescentes com drogas em Jales

Na noite de ontem (21) policiais militares da Equipe de Apoio da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales apreenderam dois adolescentes com drogas.

Em patrulhamento pelo bairro Eldorado a equipe policial recebeu informações de populares de que dois indivíduos estariam levando entorpecentes para comercialização em um comércio denominado Help Bebidas.

Diante das informações os policiais se deslocaram em patrulhamento pela Avenida Salustiano Pupim e em frente a Escola Técnica IEP visualizaram os dois denunciados, que já eram conhecidos pela prática de tráfico de entorpecentes, estes ao perceberem a presença da viatura conversaram entre si, e no mesmo instante, um dos indivíduos colocou algo no seu bolso direito.

Em razão da denúncia, do comportamento e por desconfiar que traziam consigo drogas, foi realizada a abordagem e em busca pessoal, sendo localizado com um involucro plástico transparente contendo 01 porção maconha e com o outro abordado 03 porções de cocaína, acondicionados em invólucro plástico branco. Indagados sobre os entorpecentes disseram que iriam no Help Bebidas para fazerem uso.

Diante dos fatos os adolescentes foram conduzidos a Central de Polícia Judiciária sendo elaborado o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas, sendo os menores ouvidos e liberados para seus responsáveis.