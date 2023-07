DISE apreende drogas sintéticas que seriam entregues em Fernandópolis

Uma ação conjunta entre a DISE de Jales e o SIG do 1.2.5 DP de São José do Rio Preto frustrou uma entrega de drogas sintéticas na cidade de Fernandópolis/SP.

Os investigadores da DISE de Jales monitoravam grupos de vendas de drogas sintéticas via Whatsapp há alguns meses, e nesta data receberam informações do SIG do 1.2.5 DP de Rio Preto de que uma entrega de conteúdo suspeito seria realizada pelos Correios na cidade de Fernandópolis.

Os investigadores foram até o endereço da entrega e montaram vigilância. À tarde, viram um funcionário dos Correios chegar ao local e realizar a entrega de um pacote. Imediatamente os policiais agiram e abordaram a pessoa que recebeu o pacote, se tratando de uma idosa, que então disse aos policiais que a destinatária da encomenda era sua neta.

A encomenda foi aberta pela idosa na frente dos investigadores, quando então constatou-se a presença de vários comprimidos sugestivos para Ecstasy e outras cinco porções sugestivas para “MDMA”, ambas drogas sintéticas bastante usadas pelos jovens.

A destinatária do pacote se apresentou na Delegacia, onde foi ouvida e liberada.

Totalizou-se a quantia de 151 comprimidos de Ecstasy que pesaram 104,89g, e 61,92g de “MDMA”. InformaMais