FLAGRANTE: votuporanguense é preso bêbado e com arma de fogo ilegal em Campina Verde

Um morador de Votuporanga foi preso pela Polícia Militar Rodoviária dirigindo sob a influência de álcool e portando uma arma de fogo em desacordo com a lei. Os fatos aconteceram anteontem no momento em que o acusado tentava evitar uma blitz dos policiais em Campina Verde (MG), na BR 364 km 142.

De acordo com o registro, a equipe interceptou uma camionete que tentou desviar da blitz policial posicionada na rodovia. O motorista do veículo, um homem de 39 anos, relatou que entrou numa estrada vicinal antes da blitz porque havia feito uso de bebida alcoólica. Ele seguia de Jataí (GO) para Campina Verde (MG).

Além da constatação da direção de veículo automotor sob influência de álcool, foi encontrada no veículo uma arma de fogo (pistola Glock) e munições em desacordo com a lei.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a ocorrência foi encerrada em Iturama (MG).

Legenda: O votuporanguense foi flagrado pela Polícia Militar Rodoviária de Campina Verde.

Fonte: Jornal A Cidade Votuporanga