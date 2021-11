Homem encontrado morto a tiros estava ameaçando vizinhos

O homem encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24) no conjunto habitacional Araçatuba G, zona leste de Araçatuba, foi identificado. Trata-se do servente Rodrigo Fernando Vasconcelos Meira, 39 anos, que segundo vizinhos, andava transtornado e fazendo ameaças aos moradores locais, com uma faca.

Na manhã desta quarta-feira a ex-companheira de Meira foi informada por vizinhos que ele estaria morto dentro de casa. Ontem à noite uma pessoa chegou a ligar para a polícia informando que havia escutado tiros na casa da vítima, na rua Nelson Olsen.

A ex-companheira de Meira disse à polícia que eles terminaram o relacionamento há dois meses porque ele estava usando entorpecentes. Ela foi até a casa dele e por cima do muro constatou que ele estava caído na sala, e em seguida ligou para a mãe dele, uma idosa de 70 anos, que foi até o local.

A idosa arrombou o portão e encontrou o filho caído. Aparentemente havia uma marca de tiro na cabeça e outra no ombro, dentro da casa foi encontrada uma cápsula intacta. Segundo vizinhos, ultimamente Meira estava muito alterado, ameaçando de morte os vizinhos com uma faca, achando que estava sendo perseguido.

Uma vizinha, moradora ao lado, mudou do local para o Jardim São José com medo das ameaças de Meira. Outra vizinha também estava sendo ameaçada pelo servente. A Polícia Civil vai investigar o caso.