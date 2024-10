Veículo pega fogo no meio da rua em Votuporanga

Na tarde desta segunda-feira (30), um veículo pegou fogo na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Pernambuco, em Votuporanga. O incidente ocorreu por volta das 17h30, nas proximidades da escola IE.

Populares que passavam pelo local acionaram os Bombeiros imediatamente. Uma equipe da Polícia Militar também esteve presente para dar suporte e garantir a segurança da área. A rápida resposta das autoridades evitou que o fogo se alastrasse, e a situação foi controlada sem registro de feridos.

A rua precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento, gerando certo congestionamento no horário de pico. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.