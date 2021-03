Força Tática prende casal por tráfico de drogas em Votuporanga

Um casal foi preso ontem (29) por tráfico de entorpecentes em Votuporanga. Foi durante patrulhamento de Força Tática da Polícia Militar no bairro Boa Vista II. A ocorrência teve apoio da equipe CGP3.

No patrulhamento, a equipe abordou um casal, sendo o homem de 38 anos e a mulher de 19 anos, que estavam pela rua.

Na busca pessoal do rapaz, foram localizadas algumas porções de cocaína e certa quantia em dinheiro. Os policiais conversaram com o traficante, sendo possível constatar o envolvimento de ambos no tráfico de drogas.

Em seguida foi realizada busca domiciliar, sendo localizadas porções de cocaína e porções de maconha, prontas para venda, além de apetrechos para fracionar e embalar os entorpecentes, bem como certa quantia em dinheiro, já da venda de drogas.

O casal foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foram presos em flagrante delito, ficando à disposição da Justiça.