Jovem de Fernandópolis cai do 11º andar e morre ao tentar escapar de incêndio em Campinas

Lucas Gabriel Melatto, de 27 anos, é filho do secretário de Cultura de Fernandópolis, Cássio Araújo

Um jovem de 27 anos, de Fernandópolis, morreu ao tentar escapar de um incêndio em seu apartamento na manhã desta quarta-feira, 1º de março, em Campinas. Lucas Gabriel Melatto chegou a ficar pendurado na janela do prédio, mas acabou caindo do 11º andar, a uma altura de, aproximadamente, 40 metros.

Filho do Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Fernandópolis, Cássio Araújo, Lucas estava sozinho no apartamento no momento do incêndio. Vizinhos tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram.

O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, divulgou nota de pesar referente a morte do jovem. Pelas redes sociais, ele publicou: “sem palavras para descrever a tristeza e dor neste momento. Ao meu amigo e secretário Cássio Araújo, toda minha solidariedade e carinho. Não existe dor maior no mundo que a perda de um filho. Tenha muita força e pode contar com todos os seus amigos. Meu carinho a toda família”.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o pai do jovem estava a caminho de Campinas ainda na tarde desta quarta. Não há informações sobre velório e enterro.

Segundo informações do portal Sampi Campinas, o incêndio no apartamento do jovem começou por volta das 6h15. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, também estava auxiliando na ocorrência.

Após a queda, Lucas chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local. O caso será investigado.

Luna Kfouri – diarioweb.com.br