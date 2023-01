NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente envolve dois caminhões na Péricles Bellini entre Votuporanga e Nhandeara

Um grave acidente ocorrido por volta das 12h15, desta terça-feira, 24, na rodovia Péricles Bellini – SP 4641 – entre Votuporanga e Nhandeara.

Conforme as primeiras informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o acidente enolveu dois caminhões e deixou três pessoas ficaram presas nas ferragens. Após a violenta colisão, uma das carretas envolvidas no acidente saiu para fora da pista, parando além do acostamento da rodovia.

Equipes de resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e as unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e caminhão Auto-Bomba do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento as vítimas.

As vítimas foram socorridas em um esforço conjunto das equipes do SAMU e dos Bombeiros e levados para o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

