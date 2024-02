Homem é preso em Fernandópolis por embriaguez e porte de drogas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Em patrulhamento em Fernandópolis, as autoridades detiveram P. F. de G., condutor de um VW Gol, próximo ao posto ao lado de uma loja de materiais para construção. O local, conhecido por aglomeração de pessoas consumindo bebidas alcoólicas, chamou a atenção dos policiais.

Durante a abordagem, constatou-se que o condutor, identificado como P., estava dirigindo sob influência de álcool. O teste do etilômetro indicou 0,67mg/L. Além disso, uma porção de cocaína foi encontrada no console do veículo, sendo a propriedade assumida pela passageira J.

Diante dos fatos, o delegado responsável arbitrou uma fiança equivalente a um salário mínimo, prontamente pago por familiares. A passageira J. foi liberada, enquanto o condutor P. permaneceu à disposição da justiça, aguardando os desdobramentos do caso.