ACIDENTE GRAVE ENTRE FERNANDÓPOLIS E OUROESTE

Um acidente entre dois veículos, um GM Onix e um Fiat Siena no trevo de acesso ao distrito de Arabá em Ouroeste, deixou um homem de 35 anos gravemente ferido e outras duas pessoas com várias fraturas pelo corpo, sendo todas socorridas por unidades do Samu e encaminhadas ao Hospital João Veloso em Ouroeste.

Outras vítimas também envolvidas no acidente foram levados para o Hospital por meios próprios.

Adriano dos Santos Gomes de 35 anos precisou ser transferido pra a Santa Casa de Fernandópolis. Ainda não há informações sobre as demais vítimas. A ocorrência aconteceu por volta das 14h30.

TVC