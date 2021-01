A Prefeitura de Valentim Gentil recebeu nesta quinta-feira (21/1), as doses da vacina contra a Covid-19. Seguindo as orientações dos órgãos competentes, a Secretaria da Saúde buscou em Votuporanga, com escolta da Polícia Militar, 99 doses da CoronaVac, que teve autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no último domingo (17/1).