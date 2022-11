Seu Bará destina verduras para Santa Casa de Votuporanga

As verduras fresquinhas e de qualidade já estão garantidas para as refeições dos pacientes e acompanhantes da Santa Casa de Votuporanga. O produtor rural Valdecir Antonio Baracioli, conhecido como Bará, é um grande parceiro do Hospital e, frequentemente, destina alface e outras hortaliças.

A propriedade em Cosmorama é repleta de plantações, que proporcionam as doações. O compromisso de contribuir com a Instituição existe há anos. “Comecei de forma espontânea. Em uma conversa com meu amigo José Maria Sagioneti (conhecido como Zé Maria), eu falei que tinham alfaces e que poderiam estragar. Foi quando o Zé Maria sugeriu de ajudar o Hospital, ação que continuo até hoje”, contou Bará.

Ele disse ainda da sua alegria em colaborar. “É uma maneira de contribuir com quem precisa e quem realiza um bom atendimento para a população”, complementou.

O Hospital oferece 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. As verduras e os legumes são elementos importantes. O alface tem nutrientes significativos na recuperação da saúde dos assistidos.

Rosemir Lopes (Milão), responsável pelo setor de Captação de Recursos, agradeceu a contribuição. “Suas colaborações possibilitam que nosso Serviço de Nutrição e Dietética deixe de comprar produtos, e, assim, podemos utilizar o dinheiro em outras demandas. As verduras chegam fresquinhas e com muita qualidade”, finalizou.