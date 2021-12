Prefeitura constrói Centro Comunitário no bairro Chácara das Paineiras

Intenção é levar para o bairro ações culturais, esportivas, educativas e de entretenimento que promovam participação e valorização da comunidade local.

A Prefeitura de Votuporanga segue realizando obras e investimentos em diversas regiões da cidade. No bairro Chácara das Paineiras, a Prefeitura iniciou a construção de um Centro Comunitário na Rua Canadá, entre as ruas Do Faveiro, Adelina Ferrari e Paraíba. A intenção é levar para o bairro ações culturais, esportivas, educativas e de entretenimento que promovam participação e valorização da comunidade local.

Cerca de 10% dos serviços já foram executados. Nesta etapa inicial, a empresa terceirizada pela Prefeitura para realizar a obra concluiu a remoção da cobertura que havia no prédio, que já estava com obra iniciada e paralisada.

O Centro Comunitário terá um salão principal com palco e camarins, banheiros masculino e feminino com acessibilidade, área administrativa, salas de atendimento, depósito e cozinha. Uma nova cobertura será construída com telhas termoacústicas. O cronograma de execução da obra está previsto para 18 meses.

“Essa é mais uma importante obra para essa região da cidade e indicada pelo ex-vereador Silvio Carvalho. Precisamos criar espaços onde a população tenha a possibilidade de promover atividades culturais e artísticas, além de reuniões para projetos que contribuem no desenvolvimento dos moradores”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Estão sendo investidos no local cerca de R$ 946 mil, sendo R$ 700 mil de recursos do Governo do Estado, mediante apoio do deputado estadual Carlão Pignatari junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional.