Associação Comercial de Votuporanga empossa diretoria 2021/2022

Empresário do ramo de farmácia, Carlinhos Matta foi reconduzido ao cargo para mais um ano ao lado de nova diretoria

Uma das entidades mais representativas e tradicionais da classe econômica votuporanguense realizou na noite desta quinta-feira (29/7) a solenidade de posse da sua nova diretoria. Em evento transmitido on-line e com a presença restrita de autoridades e imprensa, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV reconduziu ao cargo o atual presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta e sua nova diretoria para o mandato de 2021/2022.

A mesa principal contou com as presenças do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, do prefeito Jorge Seba e do vereador Jura, representando a presidência da Câmara de Votuporanga. Todos destacaram a importância da história da entidade, de quase 75 anos, para o desenvolvimento de Votuporanga, que completa 84 no dia 8 de agosto.

O presidente da Alesp parabenizou a nova diretoria e fez um discurso otimista. “Comecei minha carreira atrás de um balcão e tenho muito orgulho por ter sido comerciante. Sem dúvida, uma das maiores parceiras da classe é a ACV. Neste momento da pandemia, o comércio sofreu demais, mas os comerciantes foram muito habilidosos e, cada um à sua maneira, foi lutando e tentando sobreviver. Tenho certeza que, daqui para frente, com a vacinação e a redução em internações, viveremos momentos melhores”, discursou Carlão Pignatari. O deputado sinalizou ainda que, em breve, a Alesp convidará a ACV para participar de uma ação especial e importante para envolver o comércio na luta contra a violência às mulheres.

O prefeito Jorge Seba destacou o papel fundamental do comércio no desenvolvimento da cidade e elogiou o diálogo mantido com a diretoria. “É uma honra estar neste momento de posse de uma entidade que completa 75 anos e desempenha tão bem o trabalho de representar uma área extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social da nossa população. A história de Votuporanga se mistura com a do comércio. Muitos dos nossos pioneiros vieram para cá acreditando na nossa cidade, abrindo seus negócios. Hoje, eles investem nos quatro cantos de Votuporanga e são fundamentais para nosso progresso”, disse o prefeito, que elogiou e agradeceu a parceria da diretoria, presidida por Carlinhos, nas medidas de enfrentamento à pandemia. “É por meio do diálogo que vamos conseguir alinhar nossas ações e enfrentar momentos tão desafiadores como este”.

O vereador Jura reafirmou a parceria da Câmara com a ACV. “Foram 75 anos de luta para chegar onde a ACV chegou hoje com um prédio pioneiro, uma grande estrutura e fazendo um trabalho maravilhoso pela classe empresarial da cidade. A gente acompanha a história da associação há muitos anos e, em nome da presidência da Câmara, colocamos o legislativo de Votuporanga à disposição desta diretoria. O trabalho desta entidade é fundamental”, destacou.

O presidente da ACV teve seu discurso marcado por agradecimentos aos familiares, diretoria, equipe da ACV e lideranças políticas. “Cada um teve um papel fundamental neste período em que estou como presidente da ACV. Estou muito feliz por esta noite e pelo prestígio de importantes autoridades e amigos. Nada acontece sozinho e cada um de vocês é fundamental. Deixo um agradecimento especial à minha diretoria, aos colaboradores da ACV e à minha esposa e família. Tivemos um ano de extrema dificuldade, mas conseguimos bons resultados e vamos continuar trabalhando por dias melhores”, disse Matta.

O empresário do ramo de farmácia iniciou a primeira gestão na ACV em 30 de novembro de 2020 e foi reeleito em assembleia ordinária no último dia 30 de julho para o mandato de julho de 2021 a junho de 2022. Matta tem forte atuação no comércio e em diretorias anteriores. Desde 1980, portanto há 41 anos, é proprietário da farmácia Multidrogas Centro. Por nove anos, foi presidente da Associação das Farmácias e Drogarias de Votuporanga e Região. Foi presidente do Lions Clube Brisas Suaves de Votuporanga nos mandatos de 2010/2011 e 2016/2017 e foi Venerável Mestre da Loja Maçônica Votuporanga 472 Ano 2012 / 2013.

A diretoria principal é composta também pelo Vice-Presidente Robson Luiz Martins (Tok Calçados); 2º Vice-Presidente, Celso Penha Vasconcelos (Penha Vasconcelos); Secretário Geral, Leandro Barros dos Santos (Poly Sport); Secretário Adjunto, Carlos Humberto Tonanni Marão (Marão Seguros); Tesoureiro Geral, Valdeci Merlotti (Escritório Vitória); Tesoureiro Adjunto, Ivo Henrique Matavelli (WE); Diretor Administrativo, Marcos Gerólamo Aureliano (Mega Online); Diretora Eventos, Márcia Cristina de Souza (Yohn Boutique); e o Diretor de Marketing: João Batista Gomes (O Tubarão).

Também foram apresentados os nomes dos Conselhos Fiscal e Consultivo e das comissões de calendário especial e relação sindical, comissão de marketing e campanhas promocionais, comissão de eventos e comissão de benefícios e novos associados.