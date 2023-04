Curso de apicultura, com módulo sobre produção de polén, está com inscrições abertas

Capacitação é oferecida em parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), realizará o curso de Apicultura -módulo produção de polén, de 8 a 11 de maio, das 8h às 17h, com aulas teóricas e práticas.

As vagas são limitadas e os interessados com idade a partir de 18 anos podem se inscrever até o dia 3 de maio através do link https://forms.gle/tNX9XUbPML8mFvoZ9

O curso, com carga total de 32 horas, será ofertado com aulas no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Parque da Cultura), Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada.

Conteúdos do curso: Biologia, Definição de Pólen, Uso do Pólen Pelas Abelhas, Flora Apícola, Tipos de Coletores, Manejo das Colméias Para Produção de Pólen, Instalação das Colmeias Para Produção de Pólen, Alimentação das Colmeias, Coleta e Beneficiamento, Equipamentos para Beneficiamento.

Lembrando que é necessário traje de macacão de apicultor, bota de borracha, luva de Látex e máscara de apicultor para as aulas práticas.

Serviço:

Local: Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Parque da Cultura)

Endereço: Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada.

Telefone: (17) 3405-9670