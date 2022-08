Valentim Gentil expõe no 19º Salão SP de Turismo

O Município de Interesse Turístico de Valentim Gentil, juntamente com mais 13 cidades que integram a Região Turística “Maravilhas do Rio Grande”, está expondo suas belezas, atrativos e infraestrutura turística, além de seus eventos, no 19° Salão SP de Turismo, que acontece nos dias 3 e 4 de agosto, em São Paulo.

“A participação no Salão SP é importante para atrair novos turistas para Valentim Gentil e toda nossa região turística, já que ele é frequentado por agentes e operadores de viagem, imprensa especializada, além de milhares de pessoas que gostam de viajar e conhecer novos destinos e pontos turísticos”, destaca o prefeito Adilson Segura, que esteve presente na cerimônia de abertura do evento.

O Salão SP conta também com palestras com especialistas renomados a fim de qualificar os agentes públicos para o planejamento, promoção e divulgação do turismo.

Também estiveram presentes no 19° Salão SP, autoridades como o secretário de Estado de Turismo, Vinicius Lummertz, e gestores de mais 100 municípios turísticos.

Representando Valentim Gentil, além do prefeito Adilson Segura, estiveram presentes o secretário de Assuntos Administrativos, Adilson Segura Junior; de Turismo, Cultura e Eventos, Zette Maranini; de Esportes, Lazer e Comunicação Social, Gilmar Sobrinho; e o jornalista Junior Medeiros.

Vale destacar que Valentim Gentil é destaque regional no turismo de lazer e entretenimento, com seus eventos e áreas naturais; de negócios, com seu imponente parque industrial; e agora também de aventura, já que está construindo, sobre o Parque Ecoturístico (Prainha), a maior tirolesa do noroeste paulista.