A vacina ACWY é um imunizante conjugado que protege contra os quatro sorotipos da meningite bacteriana (ACWY). A imunização é indicada a adolescentes (ambos os sexos) de 11 e 12 anos de idade e às pessoas com a doença Hemoglobinúria Paroxística Noturna (Anemia Hemolítica Crônica) que fazem uso do medicamento Eculizumab, a partir dos 14 anos de idade.

A meningite é uma doença grave, que provoca inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e que pode ser causada por vírus ou por bactéria.

As Unidades de Saúde do Município funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e também no horário do trabalhador.

Febre Amarela

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga informa que também iniciou aplicação das doses de reforço da vacina contra a Febre Amarela na cidade. A nova dose que entrou no calendário de vacinação também está disponível em todas as Unidades de Saúde do Município.

Para a dose de reforço, serão vacinadas crianças a partir dos 4 anos e também aquelas que nasceram a partir de 2013. É importante que os pais levem a caderneta de vacina das crianças, para o profissional da unidade avaliar se é necessário receber a imunização. Além disso, todos os munícipes que não possuem registro da vacina contra a Febre Amarela e crianças com 9 meses de idade devem procurar uma Unidade para receber a imunização.

