Médica cardiologista e docente do curso de Medicina, Prof. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, apresentou sua tese de Doutorado e trabalho científico realizado pelos alunos da Instituição

A médica cardiologista, pesquisadora e docente do curso de Medicina da Unifev, Prof. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, participou do 33º Encontro Europeu sobre Hipertensão e Proteção Renal Cardiovascular “ESH 2024”, realizado no Centro de Congressos Estrel, em Berlim, na Alemanha, entre 31 de maio e 3 de junho.

O evento, considerado um dos mais importantes da área, reuniu especialistas de todo o mundo para discutir os últimos avanços no diagnóstico, tratamento e prevenção da hipertensão.

Conforme Elizabeth, foi uma oportunidade importante para participar de diversas palestras, apresentar sua tese de Doutorado e também o trabalho científico desenvolvido junto dos alunos do curso de Medicina da Unifev, além de trocar experiências com colegas de profissão. “A participação neste congresso foi uma experiência muito enriquecedora”, completou.

O trabalho apresentado em Berlim teve como tema “Hipertensão: Diagnóstico e Tratamento” e foi elaborado pelos estudantes Beatriz Ferreira Garcia, Camila Garss Measso, Carlos Eduardo Martinez Dolci, Giovana Pretto Viana, Isac da Silva e Vitoria Lio Morandin, sob a orientação da Prof. Dra. Elizabeth e do coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini.

Apresentado inicialmente no Congresso do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2023, o projeto idealizado pelos alunos da Instituição conquistou reconhecimento internacional ao ser selecionado para o Congresso Europeu. “O trabalho dos nossos alunos se destacou entre diversos projetos de vários países participantes do congresso brasileiro, o que o credenciou para essa apresentação internacional. Na Alemanha, a pesquisa foi recebida com grande entusiasmo e recebeu diversos elogios dos presentes, o que nos enche de orgulho”, encerrou.