Dengue já matou 18 pessoas na região noroeste

Mais duas mortes por dengue foram confirmadas nesta segunda-feira (15) no noroeste paulista, uma em Votuporanga e outra em Parisi (SP). Com essas novas mortes, o número total de óbitos pela doença na região chega a 18.

Em Parisi, um homem de mais de 80 anos faleceu no dia 18 de março. A cidade agora soma dois óbitos e 99 casos confirmados de dengue.

Em Votuporanga, a vítima fatal é um homem de 68 anos que morava no bairro Colinas. Ele estava em tratamento contra o câncer e estava internado no hospital, mas não resistiu à doença e faleceu no dia 13 de março. Com essa morte, Votuporanga registra um total de quatro óbitos por dengue.

A cidade também registra 100 casos confirmados da doença, e mais de 3.500 pacientes aguardam o resultado do exame.

Em toda a região noroeste do estado, a dengue já matou 18 pessoas:

Votuporanga (4)

Catanduva (3)

Parisi (2)

Araçatuba (1)

Bady Bassitt (1)

Irapuã (1)

Itajobi (1)

Mirassolândia (1)

Olímpia (1)

São Francisco (1)

A dengue é uma doença grave que pode levar à morte, por isso é importante tomar medidas de prevenção:

Eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, como água parada em pneus, vasos e recipientes.

Usar repelente contra mosquitos.

Usar roupas que cubram o corpo.

Procurar atendimento médico em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele.