Colaboradores dos setores administrativos da Instituição participaram do curso, idealizado pelo setor de Recursos Humanos

A Unifev promoveu, nos dias 2, 9 e 16 de maio, o treinamento “I.A. para Gestão Eficiente”, direcionado aos seus colaboradores. A iniciativa, que ofereceu aos participantes as ferramentas e conhecimentos necessários para a utilização da inteligência artificial, foi idealizada pelo setor de Recursos Humanos. A capacitação foi conduzida pelo coordenador de Engenharia de Computação e Elétrica, Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli.

No total, foram seis encontros presenciais realizados, envolvendo todos os setores administrativos da Fundação Educacional (FEV), Fundação Rádio Educacional (FREV) e Colégio Unifev. O objetivo foi aprimorar o conhecimento e as habilidades dos colaboradores, com a apresentação das principais plataformas de I.A. disponíveis no mercado, com foco em suas funcionalidades, benefícios e aplicações potenciais para a Instituição.

Segundo Menechelli, o treinamento foi focado no aprimoramento do desempenho individual e coletivo dos setores e a otimização das atividades desenvolvidas. “As ferramentas de inteligência artificial existentes no mercado oferecem diversos benefícios práticos, como auxiliar na escrita, na correção, na busca de informações e na organização de ideias. O uso delas é uma forma de melhorar as nossas atividades e otimizar o nosso tempo”, destacou.

A estagiária da TV Unifev, Maria Luíza Marques, participante do curso, considerou a iniciativa importante para aprimorar as funções que desempenha na emissora. “A inteligência artificial poderá auxiliar no meu serviço, aperfeiçoando e revisando os textos produzidos. O treinamento apresentou novos recursos que poderemos fazer uso”, elogiou.

O supervisor do setor Comercial, Sidnei Xavier Junior, reforçou a importância do aprendizado de novas tecnologias. “São ferramentas importantes, que colaboram para o aperfeiçoamento dos nossos trabalhos. Aprender mais sobre cada uma é importante para tornar eficiente o seu uso”, completou.

A gestora de Recursos Humanos da Unifev, Profa. Ma. Marinês Ralho, enfatizou a relevância da atualização constante dos colaboradores, especialmente para acompanhar o rápido surgimento de novas tecnologias, que podem melhorar o desempenho e aumentar a produtividade nas tarefas diárias. “A inteligência artificial surge como uma aliada na gestão dos setores. A meta da capacitação foi treinar os colaboradores para facilitar e agilizar o trabalho deles no dia a dia, tornando a gestão mais eficiente”, finalizou.