Conheça Gabriela Delago: A Nova Promessa da Literatura Cristã de Votuporanga

Uma nova estrela literária desponta em Votuporanga: Gabriela Delago, uma jovem escritora que desde cedo se apaixonou pelo Evangelho e agora busca tocar o coração de muitos com sua arte.

Um Amor Pela Arte e Pelo Evangelho

Desde pequena, Gabriela foi cativada pelos desenhos bíblicos que seu pai gravava em DVD, despertando nela uma paixão pela arte. Essa paixão evoluiu e se diversificou, abrangendo a música, a escrita e o cinema. Gabriela sonha em usar sua arte para espalhar o Poder da Cruz e alcançar multidões, tocando milhares de corações com suas histórias. Além da escrita, Gabriela aprecia piqueniques, estudar história, artes, arqueologia e teologia, assistir filmes e musicais, e grifar a Bíblia e todos os livros que lê. Ela encontra beleza no arco-íris e no colorido do céu, que a inspiram diariamente.

O Acidente e a Ilha da Escuridão: Uma Nova Aposta Literária

A mais recente obra de Gabriela, “O Acidente e a Ilha da Escuridão”, é uma fantasia cristã escrita quando ela tinha apenas 12 anos. O livro, produzido em apenas um mês e sete dias, fez grande sucesso no FLIV (Festival Literário de Votuporanga) do ano passado. Agora com 14 anos, Gabriela tem a oportunidade de levar sua obra para um público ainda maior: entre 130 candidatos, ela conquistou uma das 40 vagas na maior feira de ficção cristã do Brasil (FEFICC), que acontecerá em São Paulo de 17 a 20 de julho de 2024.

A Necessidade de Apoio e Patrocínio

Apesar do talento e da oportunidade única, Gabriela enfrenta desafios. Ela perdeu a inscrição do patrocínio da prefeitura por um dia e, no ano passado, não conseguiu apoio devido à sua idade. Agora, na primeira fase deste sonho, Gabriela precisa de ajuda para publicar seu livro e participar da feira.

Como Contribuir

Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$10,00. Para receber um exemplar do livro, a contribuição é de R$50,00. Contribuições maiores, destinadas ao patrocínio, incluirão o nome do doador no livro, além de um exemplar.

Para saber mais e fazer sua contribuição, acesse: https://www.catarse.me/o_acidente_e_a_ilha_da_escuridao_4cc9?ref=project_link](https://www.catarse.me/o_acidente_e_a_ilha_da_escuridao_4cc9?ref=project_link)

Um Breve Resumo do Livro: O Acidente e a Ilha da Escuridão

Em “O Acidente e a Ilha da Escuridão”, uma jovem chamada Ana enfrenta um acidente que muda sua vida para sempre, deixando-a órfã. Lutando para lidar com a perda de seu pai, Ana começa a ter alucinações com um misterioso leão branco. Em meio a guerras, traições, romance e drama, Ana precisa escolher entre o bem e o mal para sobreviver e descobrir a verdade sobre sua própria identidade.

Neste mundo fantástico, onde montanhas dançam e árvores transmitem mensagens, Ana embarca em uma jornada de autodescoberta e luta pelo que é certo para se tornar parte da realeza.

Se você se interessou, entre no link para contribuir ou para saber mais. Vamos ajudar Gabriela a realizar seu sonho e compartilhar sua mensagem de fé e esperança com o mundo.

Créditos: VotuMais