Delegacia Seccional de Polícia de Fernandópolis pode fechar

Provável disputa com Votuporanga e Jales pela sobrevivência

DEU NO SITE DE FERNANDÓPOLIS:

Após certa euforia desencadeada pela conquista do megainvestimento do Grupo Muffato, com previsões de geração de até 300 empregos diretos e recursos que passam dos R$ 35 milhões, eis que verdadeira ducha de água fria recairá sobre Fernandópolis com uma ameaça concreta de perder um de seus símbolos: a Delegacia Seccional de Polícia, suntuosamente instalada nas proximidades do Mercadão Municipal.

Sucintamente inteirando nossos leitores, a derrotada deve provir de um processo de reestruturação na organizacional da Polícia Civil, mantida em sigilo absoluto (até agora), compartilhado apenas dentro da cúpula administrativa da entidade, que prevê uma série de medidas contenciosas de despesas, tudo com objetivo de economizar (o Estado todo) os R$ 10 bilhões decantados pelo governador João Doria-PSDB a partir de 2021.

E uma dessas medidas estipula, justamente, o fechamento das Delegacias Seccionais de Polícias em todo o território paulista que estejam instaladas em municípios com menos de 150 mil habitantes.

Sobrarão poucas, mas haverá exceções!

Provável disputa com Votuporanga e Jales pela sobrevivência

Preliminarmente, colocamos que a reestruturação está em fase de estudos e, consequentemente, mudanças ainda são possíveis, alterando por completo ou parcialmente o conteúdo e suas implicações, mas, pelo que tivemos acesso, haveria uma exceção à regra populacional, motivada por critérios “geopolíticos”.

Semanticamente não nos arriscaríamos a interpretar tal critério, mas se aventa ser a possibilidade de manter uma unidade policial numa cidade com menos de 150 mil habitantes, desde que haja relevância territorial – área de atuação – a justifica-la, além da distância à futura sede impedir ou dificultar as atividades policiais (deslocamentos de Santa Fé do Sul até Rio Preto, por exemplo).

Resumindo, abrir-se-ia a possibilidade de manutenção de uma das três unidades regionais atualmente existentes – Votuporanga, Fernandópolis e Jales.

E quem seria favorito?

Por critérios técnicos, Fernandópolis fica melhor localizada geograficamente; por força política, dá Votuporanga, disparado.

fonte: O EXTRA.NET