Ações desenvolvem fortalecimento das relações sociais dos alunos da terceira idade, com oportunidades, informações e palestras em diferentes áreas

As atividades da Universidade Aberta à Terceira Idade (Uniati) da Unifev foram reiniciadas na última quinta-feira (14/03) no Câmpus Centro, após o período de férias. O programa já é tradicional na Instituição e, há mais de 20 anos, vem transformando a vida de pessoas na melhor idade.

Nesta aula inaugural o grupo contou com a recepção do pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, e da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune. Na oportunidade foram dadas as boas-vindas aos mais de 90 idosos da nova turma.

O pró-reitor destacou os benefícios do envelhecimento saudável, enfatizando a manutenção do corpo e da mente ativos. “A Uniati está em sintonia com essas demandas tão necessárias para as pessoas da melhor idade, oferecendo uma variedade de atividades socioeducativas, culturais e de lazer”.

A Uniati disponibiliza um ambiente de convívio em grupo, incentivando a participação dos idosos e valorizando suas habilidades individuais, enquanto oferece oportunidades para explorar diferentes áreas do conhecimento. “É fundamental manter os idosos engajados na sociedade e isso pode ajudá-los a combater problemas como a depressão, ao mesmo tempo em que promove a autoestima e a descoberta de novas habilidades”, frisou a coordenadora do Núcleo.

O retorno foi um momento de alegria, festejado pela aluna Marli Ruza, de 61 anos. “Espero que a Uniati venha suprir todas as expectativas. Como já estudei no programa em anos anteriores, uns 5 ou 6 anos antes da pandemia, quero que continue fantástico. No retorno do projeto, no ano passado, eu não pude recomeçar. Desejo para este ano o melhor, porque boa vontade em aprender coisas novas essa turma tem, e a Unifev contribui com todos aqui.”

Com 68 anos, a aposentada Aparecida Bençal está estreando como aluna da Uniati, e as expectativas são grandes para a nova experiência. “Espero que seja maravilhoso e que eu viva excelentes experiências por aqui, agregando novos conhecimentos em várias áreas. O convívio com os demais colegas, o desenvolvimento de atividades com os professores, nos trazem motivação em busca da melhoria da nossa qualidade de vida.”

Desde 2023 inserido no programa, o jardineiro Jorge Ojla, de 64 anos, conheceu o programa quando passou a morar no Lar São Vicente de Paulo. “Vim conhecer e gostei muito. Se eu falasse do que realmente gosto na Uniati, ficaríamos uma hora aqui”, brincou. E complementou: “Este programa injeta vida nas pessoas da terceira idade. É maravilhoso! A Uniati me motiva a buscar conhecimento!”.

A qualidade de vida, bem-estar físico e mental e a importância do exercício físico para as pessoas com mais de 60 anos foram os temas da primeira aula, ministrada pela Profa. Ma.Caciane Dallemole Souza, docente do curso de Educação Física da Unifev. “A prática regular de exercícios físicos resulta em vários benefícios para a saúde e a longevidade, entre eles estão a diminuição do risco de quedas, o aprimoramento da flexibilidade e da forma física, além dos aspectos sociais e psicológicos, que têm um impacto direto na qualidade de vida dessa faixa etária”, destacou.

As aulas estão programadas até o mês de junho, com diversas temáticas: orientações sobre redes sociais, atividade física e qualidade de vida, saúde mental, promoção da saúde a partir da interação social, prevenção de quedas, e informações sobre jardinagem.

SERVIÇO

O programa é gratuito, com encontros semanais às quintas-feiras, das 14h às 16h30.