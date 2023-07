Unidades do Poupatempo são pontos de coleta da Campanha do Agasalho 2023

Entre os itens em bom estado de conservação recebidos nos 230 postos do Estado, estão agasalhos, meias, toucas, luvas, por exemplo

Com as baixas temperaturas registradas nesses primeiros dias do mês de julho, o Poupatempo reforça o alerta para as doações da Campanha do Agasalho 2023. Coordenada pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP), a ação tem o objetivo de arrecadar itens de inverno e aquecer o coração dos mais vulneráveis, em situação de rua.

Parceiro da ação, o Poupatempo mantém em todos os 230 postos do Estado caixas para receber donativos. A campanha vai até 22 de setembro e as principais necessidades são agasalhos, meias, toucas e luvas, que sejam novos ou estejam em bom estado.

Também é possível contribuir em dinheiro na conta corrente oficial da ação: no número 19.771-8, agência 1897-X, CNPJ/MF 44.111.698-0001/98. Outra opção de doar é pela chave Pix doacoesfussp@sp.gov.br. Com os recursos arrecadados, o Fundo Social de São Paulo fará a compra de 100 mil cobertores, que serão destinados à entidades sociais, entre elas hospitais e centros de acolhida e para os fundos sociais dos municípios do Estado de São Paulo.

Pelo site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br, os interessados podem encontrar a lista dos pontos de coleta.