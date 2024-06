Alimentos serão utilizados na festa de encerramento do workshop “Autoestima em Ação”, que beneficia bolsistas do programa “Votuporanga em Ação”

A Unifev realizou quinta-feira (6/6) a entrega de 1.200 doces (paçoca, pé de moleque e doce de abóbora), 100 litros de leite e 15 quilos de pipoca para a festa de encerramento do workshop “Autoestima em Ação”. A iniciativa, que beneficia bolsistas do programa “Votuporanga em Ação”, é promovida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e da Secretaria de Direitos Humanos.

A entrega dos alimentos aconteceu no Laboratório Integrado de Comunicação (Labin) do Câmpus Centro e contou com a presença da primeira-dama de Votuporanga e presidente do FSS, Rose Seba; da secretária municipal dos Direitos Humanos, Karolline Bianconi; e da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.

A secretária de Direitos Humanos destacou que o workshop acontecerá pelo segundo ano consecutivo, direcionado aos bolsistas do programa “Votuporanga em Ação”. Ao final, haverá uma confraternização com tema junino. “Para coroar o workshop faremos uma integração entre os bolsistas, valorizando a cultura popular e fortalecendo seus vínculos. A colaboração da Unifev é fundamental para que possamos atender às pessoas que mais precisam”, afirmou.

A primeira-dama ressaltou que o programa “Votuporanga em Ação” abre portas para a inclusão social, combatendo a vulnerabilidade através da geração de renda, qualificação profissional e oportunidades de trabalho. “Agradecemos a Unifev, que está sempre presente em nossas ações”, completou.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social reafirmou o compromisso da Instituição com a comunidade e a parceria com as entidades e o poder público em iniciativas que tragam benefícios para a população. “Hoje contemplamos a Secretaria de Direitos Humanos e o Fundo Social de Solidariedade através da entrega dos doces típicos juninos, leite e pipoca. É um gesto fraterno e um pouco de amor para quem precisa desse cuidado. Quem não gosta de um docinho? Acreditamos que essa contribuição vai adoçar o coração dessas pessoas e tornar o evento ainda mais especial”, finalizou.