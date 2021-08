Polícia Militar de Votuporanga prende homem procurado pela Justiça após briga de casal

Policiais militares de Votuporanga prenderam nesta quarta-feira, dia 4, um homem procurado da Justiça após uma briga de casal. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a equipe Charlie da Polícia Militar, durante patrulhamento pela zona oeste da cidade, prevenindo a prática de furtos e roubos, após tomar conhecimento de ocorrência de desinteligência entre um casal, na pesquisa criminal do indivíduo, constou ser procurado pela Justiça com uma pena a ser cumprida de três anos em regime fechado pela prática de crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Diante desta procura criminal, os policiais militares deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o delegado tomou ciência dos fatos, elaborando boletim de ocorrência de captura de procurado, sendo recolhido à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, ficando à disposição da Justiça.

