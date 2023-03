Paciente ganha festa surpresa de aniversário na Santa Casa de Votuporanga

Thalyta Mariany Cabreira Batista fez 12 anos no dia 10 e comemorou a idade nova dentro da Santa Casa

Comemorar aniversário com quem a gente ama. Celebrar mais um ano de vida. Tudo que uma adolescente como Thalyta Mariany Cabreira Batista deseja. Thalyta fez 12 anos na última sexta-feira (10/3), internada na Santa Casa de Votuporanga. E a data não passou em branco, como deve ser.

Há dois anos, a garota descobriu o diagnóstico de Síndrome de Crohn e, desde então, internações são frequentes. Na semana passada, na véspera de seu aniversário, ela precisou de atendimento no Hospital.

Foi quando sua mãe Rosangela Cabreira, mais conhecida como Zhanza, organizou a festinha na Instituição. “Esse foi o segundo aniversário dela que coincidiu de passarmos na Santa Casa, infelizmente. No outro, não fizemos nada. Mas dessa vez, conversei com os enfermeiros e preparamos algo”, contou Zhanza.

Bolo, bexigas e os amigos por perto. Tudo que uma adolescente quer e precisa na data especial. “Pedimos autorização para a visita e eles foram super recepcionados, deixando o dia ainda mais alegre”, complementou.

A surpresa veio com o bolo e os profissionais com bexigas. “Essas profissionais estão conosco desde a primeira internação. São muitas enfermeiras que tratam com muito amor, carinho, dedicação, especialmente o médico Dr. Herlon Valério. Thalyta ficou emocionada com a surpresa”, disse.

Zhanza é só elogios para a Instituição. “Deus nos escolheu para estarmos passando por isso. Mas ele colocou no nosso caminho um médico maravilhoso e super dedicado e uma Instituição onde fomos abraçados. Quantas vezes desabei em lágrimas e fui acolhida. Não é fácil, ainda mais uma filha enfrentar tudo isso. Minha vida é mais Hospital do que em casa”, comentou.

A festa faz parte de um trabalho de humanização desenvolvido pela Santa Casa. Mais do que apenas tratar de doenças, a unidade preza por cuidar verdadeiramente das pessoas. “Acompanhamos de perto a trajetória da Thalyta e ela faz parte de nossa história. Celebramos seu aniversário com alegria e com esperança. Nosso objetivo é promover assistência humanizada, carinhosa, e diria até amorosa”, explicou Vanessa Bortolozo, coordenadora do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Hospital.

Acolhimento em todo tempo, todo dia. “Não temos palavras para agradecer e descrever o atendimento. Somente gratidão por tudo e por todos. Os profissionais são anjos de jalecos que cuidam com muito amor e dedicação, além dos colaboradores da limpeza, da nutrição. Nos sentimos acolhidos por vocês”, finalizou a mãe.