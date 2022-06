Começa construção do Centro de Lazer na Av. Paschoalino Pedrazzoli

Objetivo é transformar aquele espaço em uma ampla área de lazer e convivência

A construção do Centro de Lazer ao redor da represa da Av. Paschoalino Pedrazzoli segue em forte ritmo no bairro Bom Clima. Quem passa pelo cruzamento entre as ruas José Abdo Marão e Florianópolis, já pode notar o início da construção do quiosque e dos banheiros. Cerca de 11% dos trabalhos já foram executados.

No local, serão construídos campo de futebol com alambrados, quiosques, playgrounds, academia ao ar livre, inclusive com aparelhos para pessoas com necessidades especiais; além de calçamento, bancos, mesas, lixeiras, bebedouros, iluminação e rampas de acessibilidade para transformar aquele espaço em uma ampla área de lazer e convivência.

Essa é uma das obras que o prefeito Jorge Seba trabalhou desde o início do seu governo para ser viabilizada e conta com indicação também do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso.

A obra conta com investimento de R$ 966.330,98, sendo que R$ 704.532,95 são oriundos do Governo do Estado, através do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), conquistados com apoio do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari. O cronograma de execução da obra está previsto para 18 meses.