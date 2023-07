Unifev e Casa da Criança realizam solenidade de troca de faixas do judô

Modalidade é desenvolvida na entidade em parceria com a Unifev; 48 crianças e adolescentes receberam a nova graduação

A Unifev e a Casa da Criança de Votuporanga realizaram na noite da última terça-feira (04/07) a cerimônia de troca de faixas do judô para 48 atendidos na sede da entidade. A modalidade é realizada para crianças e adolescentes com a parceria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV).

Os judocas, de 7 a 15 anos, passaram de etapa, trocando suas faixas para as cores cinza, azul e amarela. As faixas coloridas do judô simbolizam o nível da graduação do atleta dentro da arte marcial.

Estiveram presentes na cerimônia o sensei Leonardo Rodrigo Eduardo Rodrigues, que na oportunidade representou a Unifev; a presidente da Casa da Criança, Maria Carolina Ferrari Sarkis Madrid; o gestor administrativo, Marcos Antônio Graciano; a assistente social, Camila Cristina Fonseca de Paula e as educadoras sociais da entidade, Josiana de Fátima Semenzin Fonseca e Luciana Antunes Eduardo, além dos demais funcionários da entidade, pais e familiares dos judocas.

O projeto Centro de Excelência de Iniciação e Treinamento de Judô atende 70 crianças e adolescentes na entidade e é coordenado pelo sensei Leonardo, que também é professor do Colégio Unifev.

“Sinto-me realizado em ver o orgulho dos alunos ao receberem a nova graduação, que é resultado do envolvimento, da persistência e da parceria entre o aluno, o professor e a família. A entrega dessas faixas é um momento muito especial para todos nós”, destaca o sensei.

Doações faixas

Na tarde da última segunda-feira (03/07), a Unifev doou as mais de 40 faixas à Casa da Criança, que foram utilizadas na solenidade de troca. A doação simbólica foi feita no Memorial do Campus Centro da Instituição.

Estiveram presentes na entrega, o pró-reitor acadêmico da Unifev, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio e o gestor administrativo da entidade, Marcos Graciano.

“A Unifev, dando mostras que incentiva as entidades filantrópicas cumprindo o seu papel, hoje está doando essas 48 faixas de judô para as crianças e adolescentes que participarão da cerimônia. Compreendemos a importância desse esporte para a formação cidadã dos atendidos, e a Unifev, portanto, celebra mais essa parceria”, destacou o pró-reitor acadêmico.

De acordo com o gestor administrativo, a Casa da Criança atende atualmente 85 crianças e adolescentes, entre 6 e 15 anos, no contraturno escolar, desenvolvendo uma série de atividades e modalidades esportivas, como futebol, balé, danças urbanas, beach tênis, tênis de mesa, vôlei de areia, judô, além de um projeto de robótica, recém-produzido. “É possível, por meio do esporte, enxergar que existem outras possibilidades daquela realidade que vivem. O judô, o esporte, tem essa característica, de exercitar o coletivo, e é muito bom trabalhar essas questões com eles”, ressaltou Graciano.