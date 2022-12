Osmani Borba é campeão nos 10km da Alcer Cup

Com o resultado, maratonista votuporanguense coroou o tricampeonato da categoria que havia sido conquistado antecipadamente.

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba já havia conquistado o tricampeonato nos 10km, na categoria 55/59 anos, da Alcer Cup, de forma consecutiva, e nesta temporada, por antecipação, ainda na penúltima prova do calendário. Porém, neste domingo (11.dez), a Locomotiva Humana fechou a 7ª etapa da Alcer Cup 2022 faturando a prova realizada em São José do Rio Preto/SP.

Ao Diário, Osmani, que dividiu o espaço na categoria com outros 180 atletas, explicou que o percurso de prova teve largada e chegada na UNESP: “A prova começou às 7h e com percurso muito difícil, com duas voltas, muitas subidas, o que exige mais do atleta.”

Ao final, a vitória na última etapa coroou o título da temporada e manteve de pé a máxima histórica construída pelo maratonista nos últimos dois anos, além dos vice-campeonatos em 2018 e 2019.

A premiação ocorre em evento que ainda será agendado, em janeiro de 2023, também em Rio Preto.

Osmani aproveitou para agradecer aos apoiadores que o incentivaram durante toda a temporada: “Quero aproveitar para agradecer o apoio da TRT Transportes e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga”, afirmou o atleta.

Diário de Votuporanga